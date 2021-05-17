В Госдуму внесён законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении выдачи оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную Думу внесён проект закона об ужесточении контроля за выдачей оружия. Он в первую очередь коснётся изменений процедуры медицинского освидетельствования.

В документе сказано, что приобрести оружие будет можно будет только после освидетельствования на противопоказания. Среди них заболевания или состояния, препятствующие пользованию и владению оружием.

Список противопоказаний определит правительство.