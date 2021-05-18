Леонардо Ди Каприо пообещал выделить $43 миллиона на восстановление Галапагосских островов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Леонардо ДиКаприо пообещал выделить 43 миллиона долларов (30,4 млн фунтов стерлингов) на проведение масштабных природоохранных мероприятий на Галапагосских островах.

Деньги будут направлены на финансирование проектов на Галапагосских островах, включая усилия по восстановлению острова Флореана, где обитают 54 исчезающих вида животных и птиц, и возобновление интродукции 13 местных исчезнувших видов, включая пересмешника Флореана - первого пересмешника, описанного Чарльзом Дарвином.

Леонардо ДиКаприо подчеркнул, что человечество поставило под удар исчезновения около одного миллиона видов животных.

"Более половины оставшихся диких территорий Земли могут исчезнуть в ближайшие несколько десятилетий, если мы не будем действовать решительно", - цитирует актера Guardian.

Ранее ДиКаприо уже предоставил гранты на сумму более 100 млн долларов на различные программы и проекты, направленные на решение проблем с экологией.