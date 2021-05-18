Умер Чарльз Гродин, американский актер из фильма "Бетховен"

Умер Чарльз Гродин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 18 мая, умер Чарльз Гродин - известный американский актер. Он скончался в возрасте 86 лет.

По словам сына Гродина, причиной смерти его отца стал рак костного мозга. Об этом пишет газета The New York Times.

Чарльз Гродин получил популярность после того, как снялся в кинокартинах "Уловка-22", "Разбивающий сердца", "Успеть до полуночи", "Бетховен" и других.

В 1977 актер получил прайм-тайм премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.