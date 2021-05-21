Клуб «Тампа» установил рекорд по числу голов за один период в плей-офф НХЛ Фото: REUTERS

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» этой ночью прошел третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

Во втором периоде матча «Тампа» забросила пять шайб, установив клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за один период в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом в пятницу, 21 мая, пишет издание «Чемпионат».

Первая игра плей-офф лиги закончилась накануне со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». В ходе второго матча хоккеисты «Тампы» одержали победу со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.

За «Тампу» результативной передачей отметился нападающий из России Никита Кучеров. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 100-е очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги и, таким образом, догнал Алексея Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф лиги.