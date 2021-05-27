Мурашко: почти 17 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 17 миллионов жителей России уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 мая, заявил в ходе беседы с журналистами глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день российская вакцина показывает высокую эффективность.

- Около 17 миллионов россиян провакцинированы первым компонентом препарата. Вакцина показывает сегодня высокую эффективность. Самое важное - не остановиться на каких-то цифрах, а активно формировать коллективный иммунитет к заболеванию в стране. Вирус должен уйти из России, - подчеркнул Михаил Мурашко.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции у населения РФ может сформироваться примерно в июле-августе текущего года.