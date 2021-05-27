Аналитики спрогнозировали, что цены на бензин в июне могут вырасти на 0,4-1,5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики спрогнозировали, как изменятся цены на бензин в летние месяцы. Традиционно, цены на топливо в этот период растут на 2-4%. Исключение был 2018 год, когда ценник прибавил 7% еще в апреле.

Средняя розничная цена бензина АИ-95 к 25 мая поднялась к 50 рублям за литр. С начала года подорожание составило 4,2%, что опережает потребительскую инфляцию.

- Причины известные: рост цен на мировом рынке с 56 до 68 долларов за баррель, наступление автомобильного сезона и рост спроса, - перечисляет в беседе с Life.ru факторы главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В летнее время люди активно пользуются личным транспортом, в том числе для длительных поездок. К тому же, наступает активная фаза сельскохозяйственного сезона.

- Все это ведет к росту цен, но существенного подорожания в этом году ждать не стоит, - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. - Цены на бензин вряд ли вырастут летом более чем на 0,5–1%.

В свою очередь экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода предположил, что рост цен составит не более 04-0,5%.

- Это социально значимый товар, бесконтрольный рост цен приведет ко всеобщему подорожанию товаров. В правительстве не допустят такого, - полагает эксперт.

А вот старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман полагает, что прибавка в первый летний месяц составит целых 1-1,5%. Снизить цены продавцов заставят новые правительственные меры.

- Если последует запрет на экспорт, то ценник на бензин внутри страны снова сократится, - заключил Розман.