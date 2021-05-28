МИД Украины: решение о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение властей Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair, который накануне совершил экстренную посадку в Минске. Об этом политик сказал в пятницу, 28 мая.

- Данное решение Украины не связано с воскресными событиями. Оно готовилось довольно давно, во-первых, на выполнение договоренностей между президентами Украины и Литвы, во-вторых, в интересах энергетической безопасности нашего государства, - сказал Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Министр иностранных дел Украины добавил, что, по его мнению, это решение является стратегическим, выверенным и просчитанным. Он сказал, что целью украинской стороны является в 2023 году «отрезаться» от электросетей России и Белоруссии и интегрироваться в европейскую электросеть.

Как писал сайт kp.ru, Национальная комиссия Украины до 1 октября ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

При этом весной прошлого года украинская сторона уже приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, однако с января текущего года в связи с проблемами с генерацией НКРЭКУ отменила право аннулировать аукционы по закупкам энергии, после чего трейдеры смогли вернуться к поставкам из соседних стран.