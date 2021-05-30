В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по людям с балкона: два человека пострадали

В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона. ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, ранения получили два человека. Это сотрудник Росгвардии и ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии. Оба направлены в больницу, сообщает КП-Екатеринбург.

По данным источника kp.ru, стрелял по прохожим бывший полицейский Сергей Боков. Он вышел на пенсию в 2010 году. По предварительным данным, его еще не задержали.

СОБР готовится штурмовать квартиру, из которой екатеринбуржец стреляет по прохожим и машинам, сообщает источник URA.RU.