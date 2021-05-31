Терапевт назвала три фактора, которые приводят к хронической усталости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Состояние хронической усталости может сигнализировать о серьезных сбоях в работе организма. Провоцировать недомогание может недостаток отдыха, но неизменно с усталостью появляются и другие проблемы.

Врач-терапевт Тина Петровская объяснила, что синдром хронической усталости бывает трех типов.

Первый тип связан с нарушениями в работе организма. Провоцировать проблемы могут сбои в работе щитовидной железы или недостаток витаминов. Особенно негативно сказывается дефицит витамина В12, D и железа. Постковидный синдром так же может забирать силы.

Второй тип - это усталость, вызванная неправильным образом жизни. Она появляется у людей, которые злоупотребляют алкоголем, стараются избегать физической нагрузки.

Третий тип – психологические нарушения.

- Речь идет о ситуации, когда человек устал на работе, он давно не был в отпуске. Дома проблемы с личным пространством. Состояние постоянного напряжения приводят к нарушению здоровья, - отметила врач в беседе с Пятым каналом.