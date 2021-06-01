Большинство россиян считают такси самым удобным транспортом для поездок с детьми

Россияне ценят такси за комфорт и мобильность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 70% российских родителей назвали такси самым удобным и быстрым транспортом для поездок с детьми, следует из опроса сервиса онлайн-заказов такси «Сити мобил» и исследовательской компании ResearchMe.

Как правило, такси выбирают родители, у которых двое и более детей и семьи с детьми младше 12 лет. Около 35% опрошенных сообщили, что ценят в такси комфорт, для 25% важна скорость поездки, 20% отмечают, что при передвижении в такси можно взять с собой все необходимые для ребенка принадлежности. Также среди преимуществ такси родители отметили возможность соблюдения социальной дистанции – так считают 15% респондентов, и возможность уделять внимание ребенку – 12%. Еще 10% думают, что в такси дети чувствуют себя безопасно и комфортно.

Как показал опрос, 82% родителей для поездок с детьми пользуются услугами каршеринга. 20% из них считают каршеринг удобной альтернативой личному транспорту, 16% арендуют машины, когда им нужно посетить с ребенком несколько мест.

Около 40% водителей положительно оценивают поездки с детьми, 30% не видят разницы, 18% заявляют, что дети создают во время дороги дискомфорт, чаще всего потому, что родители плохо следят за ними. Кроме того, в исследовании отмечается, что родители прибегают к различным способам развлечь ребенка в пути. Так, 30% дают своим детям поиграть смартфон или планшет, 18% отвлекают ребенка мультфильмами.

Большая часть водителей такси – 80% – сообщила, что при заказе родители не указывают необходимость наличия детских кресел. 65% водителей признались, что сами предлагают пассажирам с детьми помочь загрузить коляску, пристегнуть ребенка или донести вещи. Еще 10% помогают родителям успокаивать детей в дороге.