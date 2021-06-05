Сборная Канады вышла в финал ЧМ по хоккею, обыграв США

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею Фото: REUTERS

Сборная Канады по хоккею стала первым финалистом Чемпионата мира, обыграв американцев со счетом 4:2.

В составе сборной Канады дубль сделал Эндрю Манжипан, забивший шайбы на 25-й и 41-й минуте матча. Еще по шайбе забросили Брендон Пирри и Джастин Дэнфорт. У американской сборной отличись. Колин Блэкуэлл и Саша Хмелевски.

Второй финалист Чемпионата мира определится 5 июня в матче Финляндия — Германия.

Напомним, 4 июня сборная России проиграла со счетом 1:2 в овертайме матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2021 команде Канады. Исход поединка решил всего один эпизод. В дополнительное время российская команда пропустила роковую шайбу от соперников. Таким образом, "черная" серия в матчах с Канадой на чемпионатах мира для нашей сборной продолжилась.