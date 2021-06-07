Мурашко рассказал, как режим 10-летнего ребенка поможет дожить до ста лет

Мурашко дал совет россиянам, как дожить до 100 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал россиянам совет, как сохранить долголетие.

"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок, - та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", - сказал он РИА Новости.

Министр здравоохранения отметил, что как только мы взрослеем, то считаем, что нам многое позволено. Он подчеркнул, что эта тенденция существует как правило среди мальчиков, которые начинают пробовать "взрослую жизнь на вкус" достигнув 18-летнего возраста.

Ранее группа российских исследователей установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет. Именно в этом возрасте организм человека утрачивает какую-либо способность к восстановлению.