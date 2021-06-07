В Испании восьми учителям по ошибке вкололи по шесть доз вакцины Pfizer Фото: REUTERS

В испанской провинции Севилья восемь учителей местной школы из-за врачебной ошибки получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Преподаватели были вакцинированы в прошлую пятницу, 4 июня. Всем им вкололи по целой ампуле препарата, рассчитанной на шесть доз. Тем не менее ни у кого из учителей не проявилось никаких сильных побочных эффектов. В понедельник, 7 июня, они вышли на работу, пишет агентство EFE.

Аналогичные случаи ранее произошли в медучреждениях Германии и Италии.

Напомним, в январе медику в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer. Кроме того, сразу пять доз вакцины от COVID-19 вкололи жительнице Литвы.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Японии 39 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer/ BioNTech.