В Афганистане боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО Фото: REUTERS

По меньшей мере десять сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust были убиты афганскими боевиками, а еще 14 человек получили ранения.

Как передает телеканал 1TV, инцидент произошел в афганской провинции Баглан. В нападении участвовали боевики в масках.

Официальные лица Афганистана уверены в причастности к преступлению боевиков запрещенного в России движения «Талибан»*.

Британо-американская благотворительная организация HALO Trust была основана в 1988 году. НКО занимается разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Штат некоммерческой организации насчитывает более 7 тысяч сотрудников.

Напомним, в конце мая не менее 57 человек погибли при нападении боевиков в мозамбикской Пальме. Местные жители скрылись от исламистов в близлежащих лесах. Люди, работающие на месторождении, в числе которых и иностранцы, а также местные чиновники укрылись в гостинице Amarula.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация