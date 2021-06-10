Роскачество обнаружило в шоколадном пломбире плесень и пестициды Фото: Евгения ГУСЕВА

«Роскачество» проверило несколько марок шоколадного пломбира, которые можно купить в российских магазинах. В ряде образцов специалисты обнаружили плесень и дрожжи, а также следы пестицидов.

Всего эксперты проверили образцы 20 торговых марок шоколадного пломбира: 19 из них российского производства, а одна - белорусского. В продукции трех марок нашли признаки фальсификации. Как уточнили в организации, высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами.

Эксперты также провели исследование на содержание в пломбире дрожжей и плесени. Незначительное количество дрожжей выявили в образцах четырех марок. Плесень обнаружили в продукции двух марок. В стольких же образцах нашли следы пестицидов.

Как поясняют специалисты, наличие плесени и дрожжей может говорить о том, что при изготовлении использовалось некачественное сырье или нарушены условия хранения.

Тем не менее в «Роскачестве» заявили, что большинство производителей используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным. Как отмечается, производители не используют подсластители, и ни в одном пломбире не выявили следы антибиотиков, а также радионуклидов и бактерий группы кишечной палочки.