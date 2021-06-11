В США призвали расследовать случаи допросов сотрудников Apple при президентстве Трампа Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси призвал расследовать заявления о том, что Минюст США вызывал сотрудников компании Apple для получения информации о конгрессменах при президентстве Дональда Трампа.

«Новость о политизации министерства юстиции при администрации Трампа ужасна. Эти действия, по-видимому, являются еще одним вопиющим нападением на нашу демократию, совершенным бывшим президентом», - приводит агентство Associated Press заявление Пелоси.

Накануне The New York Times сообщила, что в 2017 и 2018 годах Министерство юстиций направляло сотрудникам Apple повестки, чтобы в ходе их допросов получить данные по крайней мере на двух членов Комитета по разведке Палаты представителей, а также членов их семей и помощников.

Председатель комитета Адам Шифф, который был одним из тех лиц, на кого собиралась информация, в связи с сообщением газеты заявил, что генеральному инспектору необходимо расследовать «этот и другие случаи, которые предполагают использование коррумпированным президентом правоохранительных органов в качестве оружия».

Издание также сообщило, что повестки в Apple поступили в то время, когда ведомство пыталось выяснить источники утечек информации, которая стала поводом для сообщений о контактах между партнерами Трампа и Москвой.