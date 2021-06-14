Путин считает предсказуемость и стабильность самым главным в международных делах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предсказуемость и стабильность является самым главным в международных делах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва в последние годы не видела предсказуемости и стабильности со стороны американских партнеров. Отвечая журналисту на вопрос о том, что президент США Джо Байден обвиняет в создании нестабильности в мире именно Россию, российский лидер отмтеил, что его американский коллега «говорит одно, я говорю другое».

«Наша риторика в разных местах расходится, но, может быть, если вы спросите меня сейчас, я скажу это. Самой важной вещью в международных делах являются предсказуемость и стабильность», - подчеркнул президент России в интервью NBC.

Напомним, накануне Байден прокомментировал устойчивость Путина к давлению со стороны США. Байден заявил о необходимости сесть за один стол переговоров с Путиным, однако отказался раскрывать журналистам свою стратегию в общении с российским лидером.