Владимир Путин выступил против милитаризации в космической сфере Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин допустил, что РФ будет сотрудничать с другими странами в космосе. Российский лидер выступил против милитаризации в этой сфере.

- Да, действительно, мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще, — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Позиция России состоит в том, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, добавил российский лидер.

Ранее в том же интервью Путин заявил, что для существования движения Black Lives Matter в США есть основания.Комментируя обвинения о причастности России к кибератакам в США, российский лидер выразил удивление, что РФ еще не обвинили в провоцировании движения BLM.