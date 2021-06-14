Путин рассказал о проблемах со здоровьем у осужденного в США летчика Ярошенко Фото: REUTERS

У осужденного в Соединенных Штатах летчика Константина Ярошенко есть большие проблемы со здоровьем, однако администрация мест лишения свободы в США не обращает на это внимание. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил необходимость обсудить с американской стороной возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Журналист спросил, каких именно граждан из США хочет вернуть Россия.

- У нас есть целый список. Сейчас летчик Ярошенко у нас там, которого из третьей страны вывезли в Штаты. Ему дали довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это никакого внимания. На коронавирус гражданина России вы обратили внимание, а вот болезни нашего гражданина никто об этом не вспоминает, - отметил Владимир Путин.

Напомним, почти десять лет назад летчика Константина Ярошенко из России приговорили к 20 годам тюрьмы в Соединенных Штатах, обвинив его в якобы перевозке наркотиков. Семья в обвинения не верит и до сих пор добивается освобождения россиянина.

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