Opera представила первый в мире мобильный браузер для геймеров. Фото: Opera

Opera представила первый в мире мобильный браузер для геймеров Opera GX на выставке E3. Мобильная версия браузера предлагает набор полезных функций, многие из которых геймеры уже успели по достоинству оценить в популярном одноименном браузере на Windows и macOS, ставшим выбором миллионов пользователей по всему миру. Приложение с браузером вышло сегодня в стабильной версии на Android и iOS.

- Мы представили десктопную версию Opera GX на выставке в 2019 году. В текущем году у нас есть хорошие новости для тех, кто хочет пользоваться браузером для геймеров на мобильных устройствах. Предпочтения геймеров постоянно меняются. Игровая индустрия движется в сторону кроссплея. С новым мобильным браузером Opera GX мы обеспечиваем всем геймерам возможность следить за последними новостями о любимых играх на PlayStation, Xbox, Switch и других платформах, - сообщил во вторник, 15 июня, директор по продукту Opera GX Мачей Коцемба.

Пользователям мобильной версии популярного браузера доступен целый набор полезных функций, в том числе кастомная навигация с кнопкой Fast Action Button, использующей знакомую по играм вибрацию и тактильный отклик для более легкого и интуитивного браузинга.

Opera GX предлагает пользователям уникальный гейминговый дизайн с набором разнообразных тем для темного и светлого режимов

В мобильном Opera GX также есть функция Flow, которая позволяет синхронизировать мобильный и десктопный браузеры, делиться прохождениями, обучающими материалами и билдами персонажей между разными устройствами. Доступно также GX Corner, представляющее собой пространство на домашней странице GX с последними новостями о видеоиграх, выгодными предложениями, трейлерами и календарем выхода новинок.

Мобильная версия браузера Opera GX предлагает пользователям уникальный гейминговый дизайн с набором разнообразных тем для темного и светлого режимов. В браузере есть встроенный блокировщик рекламы и защита от майнинга криптовалют.