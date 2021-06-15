Автоэксперт поддержал идею отмены обязательного ТО для получения ОСАГО

Автоэксперт поддержал идею отмены обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал решение Госдумы отменить обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО. Эксперт отметил, что такие изменения будут выгодны автовладельцам.

«Я поддерживаю это решение. В последние годы техосмотр, который проводился, это были просто поборы для автовладельцев. Дополнительный налог, который никакого отношения к безопасности не имел», — цитирует Канаева RT.

При этом Канаев отметил важность того, что нововведение коснется только частных лиц, а не перевозчиков.

«Если у водителя что-то неисправно — он не поедет... Но другое дело, когда работают наемники, особенно те, кто занимается пассажирскими перевозками», — добавил автоэксперт.

Напомним, ранее в России отменили обязательный техосмотр перед получение полиса ОСАГО. Теперь автовладельцам не придется предоставлять диагностическую карту для оформления страховки, передает телеканал «360».

Также глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД предлагает сделать в России процедуру прохождения техосмотра для легковых автомобилей добровольной, а не обязательной, сообщает Пятый канал.