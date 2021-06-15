Вирусолог объяснил, нужна ли особая подготовка перед вакцинацией от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам сделать прививку до начала осенне-зимнего сезона. Российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, требует ли вакцинация особой подготовки.

- В летний период иммунитет достаточно высокий, меньше простудных заболеваний, которые могли бы заставить отложить вакцинацию, - рассказывает эксперт в беседе с ФАН.

Вирусолог отметил, что прививка, сделанная в летнее время, станет лучшей защитой от коронавирусной инфекции. К тому же организм успеет подготовиться к затяжному холодному сезону, когда наступают сезоны ОРВИ.

Эксперт подчеркнул, что вакцинация – это безопасное мероприятие, которое не требует специальной подготовки. Посетить врача перед прививкой нужно только в том случае, если есть противопоказания.

- После прививки возможны незначительные недомогания, это индивидуально. Бояться не стоит, а при подъеме температуры можно принимать содержащие парацетамол препараты, - посоветовал ученый.