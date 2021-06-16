Мишустин призвал Минсельхоз оперативно реагировать на изменения цен на продукты

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу с максимальным вниманием и ответственностью отнестись к мониторингу цен на социально значимые продукты, а так же как оперативно реагировать на рост их стоимости, отметив, что это необходимо для защиты потребителей.

«Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей», - сказал глава российского правительства.

Мишустин также заявил, что мониторинг цен на продукты является важным направлением, призвав отнестись к этому с максимальной ответственностью и вниманием. Глава кабмина сообщил, что правительство приняло ряд мер, позволивших снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок, однако, по его словам, «ситуация остается непростой».