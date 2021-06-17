Песков: Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

- Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и Украины состоится, однако Москва "слишком оттягивает" ее. Как отметил украинский лидер, президент России готов к встрече, «но оттягиванием вопрос не решить». Он заявил, что Москва ищет разные причины, чтобы перенести переговоры, например, "поднимает вопрос русского языка, церкви и тому подобное".