Минтруд назвал регионы России, ставшие лидерами по «удаленке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минтруде составили топ-5 регионов, ставшие лидерами по работе в дистанционном режиме. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, сообщили «Известиям» в ведомтсве.

Согласно данным численность сотрудников, работающих на "удаленке", составляет почти 3 миллиона человек, что существенно меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) поддерживает такой режим работы, но если это не отразится на зарплатах.

Отмечено, что численность работающих на «удаленке» относительно прошлого лета снижается, но их доля остается высокой — свыше 5%.

Дистанционным режимом работы активно пользуются образовательные организации и компании, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения. Также такой формат применяется в финансовой сфере, научных исследованиях и транспортных организациях в отношении административного персонала.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) пояснили, что люди могут выполнять работу из дома с такой же эффективностью, как и при работе в офисе. Но при этом отмечено, что организации могут экономить на аренде помещений.