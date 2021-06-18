Курс евро 18 июня 2021 упал до 86 рублей впервые с августа 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 18 июня 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро. Европейская валюта опустилась до 86 рублей, впервые с августа прошлого года.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 10:07 по московскому времени евро потерял в цене 0,23 процента, и опустился до 85,95 рубля. К 10:16 европейская валюта немного отыграла свою стоимость, и ее цена составляла 86,01 (минус 0,16 процентов). Доллар потерял 0,1 процент и стоит 72,25 рубля.

Напомним, в прошлую пятницу, 11 марта, европейская валюта также резко потеряла в цене, опустившись до 87 рублей, впервые с 17 марта. Это произошло на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку в третий раз подряд, и снова на 0,5 процентных пункта, до 5,5 процента годовых. Кроме того, регулятор заявил, что российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале текущего года. По оценкам Центробанка, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.