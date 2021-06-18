Россияне в этом году отложили подготовку к выпускному на последний момент. Фото: Пресс-служба YouDo

В текущем году подготовку к выпускному в России отложили на последний момент, а девушки потратили на подготовку меньше средств, чем юноши. К такому выводу пришли онлайн-платформа для продажи товаров Lamoda и сервис услуг YouDo.com, которые провели совместное исследование и проанализировали траты на выпускной среди россиян.

Согласно приведенным данным, спрос на вечерние платья и клатчи резко вырос в первую неделю июня. По сравнению с аналогичным периодом мая спрос увеличился на 33% и 37%, соответственно. Отмечается, что чаще всего девушки выбирают черные, розовые и бежевые платья. Среди мужских товаров заметно увеличились продажи бабочек (+34%) и рубашек (+25%).

В среднем женский образ, который состоит из вечернего платья, туфель и клатча, в этом году будет стоить 11 740 рублей. Стоимость вечернего макияжа и прически составит приметно 4 500 рублей.

Мужской образ, состоящий из брючного костюма, ботинок и рубашки, будет стоить дороже женского - 16 740 рублей. За дополнительные покупки, такие как галстук или бабочка, придется заплатить в среднем от 1 000 до 1 600 рублей. Обновление прически обойдется около 1 500 рублей, а оформление бороды - 2 000 рублей.

«В этом году в тренде платья на бретелях, платья-комбинации, платья-бюстье и асимметричные модели. Брючный костюм и объемные аксессуары - еще один беспроигрышный вариант на вечер. Если говорить о цветовой гамме, сейчас актуальны зеленый, розовый, лиловый, желтый, жемчужный и серебряный. Мужчинам советую выбрать классический костюм нейтрального оттенка - серого, голубого или бежевого», - рассказал главный стилист Lamoda Денис Петюк.

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