Российский посол в США вылетел в Вашингтон

Посол РФ в США вылетел в Вашингтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон. Сообщается, что у него уже запланировано несколько встреч.

Российский посол рассчитывает на конструктивное взаимодействие с американской стороной.

- Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки, — приводит слова Антонова РИА Новости.

Напомним, что Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана вызывали в свои страны для консультаций на фоне обострения отношений между Россией и США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Анатолий Антонов начнет работу в Вашингтоне уже на следующей неделе. Она уточнила, что Антонов проведет в столице США всю следующую рабочую неделю. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что по дипломатическому сотрудничеству России и США необходимо "сделать чек-лист" тех вопросов, которые обсуждались на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена.