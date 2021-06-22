Президент Филиппин пригрозил отказывающимся прививаться от коронавируса арестом

Родриго Дутерте Фото: REUTERS

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил посадить в тюрьму граждан, которые откажутся от вакцинации против коронавируса, поскольку его страна борется с одной из самых страшных вспышек в Азии.

«Вы выбираете: либо вы вакцинируетесь, либо я посажу вас в тюрьму», - заявил филиппинский лидер в телевизионном обращении после сообщений о низкой явке на нескольких местах вакцинации в столице стране Маниле.

Дутерте объяснил свои высказывания кризисной ситуацией с развитием коронавируса в Филиппинах, где зарегистрировано свыше 1,3 миллиона случаев заболевания COVID-19 и 23 тысячи летальных исходов.

«Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Я просто раздражен тем, что филиппинцы не прислушиваются к правительству … Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину», - уточнил президент.

В противном случае глава Филиппин рекомендовал жителям уезжать из страны. «Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин», - заявил он, продолжив непривившимся поехать в Индию или «куда-нибудь - в Америку»,

«Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», - добавил он, пригрозив также обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков граждан, отказывавшихся от прививки.

Граждан, не желающих вакцинироваться, Дутерте назвал «глупыми». «Они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других», - заявил он.

Заявления Дутерте противоречат высказываниям чиновников Министерства здравоохранения Филиппин, которые ранее сообщили, что, хотя людей призывают вакцинироваться от Covid-19, однако вакцинация является добровольной.

Ранее глава Филиппин сообщил, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина.