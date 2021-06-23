Ветеринар дал советы, как помочь домашним питомцам пережить жару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центральной части страны стоит изнуряющая жара. Врачи советуют людям как можно меньше бывать на улице и пить больше воды. А как помочь пережить температурные рекорды домашним питомцам?

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков дал несколько полезных советов. Например, клетки с мышами, крысами или хомяками нельзя оставлять под палящим солнцем. В противном случае питомец может получить смертельный тепловой удар.

- Лучше скорректировать время прогулок. Выводить собаку рано утром и поздно вечером, когда на улице стало прохладнее, - говорит ветеринар.

Во время прогулки нужно иметь при себе бутылку с водой и миску, чтобы животное могло попить в любое время. Лучше гулять без намордника, там, где это возможно.

- При перегреве собака открывает рот и высовывает язык – таким образом она эвакуирует излишек тепла из своего организма. Намордник может этому помешать, - подчеркнул специалист в беседе с "360".

Лучше гулять в тени, так как шерсть защищает животное от переохлаждения, но не от перегрева. За шерстяным покровом нужно следить особенно, важно чтобы не образовывались колтуны.

- Кошек нельзя в жару запирать в клетке. Если человек оставляет кошку одну дома, то нужно оставить ей приток свежего воздуха. При этом на окнах должны быть специальные сетки. Также должен быть неограниченный запас воды и возможность свободного перемещения, - заключил специалист.

А вот коротко стричь животных в жару или обливать их водой не стоит - это повышает риск ожога и теплового удара, сообщает газета "Известия".