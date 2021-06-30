Серена Уильямс покинула матч Уимблдона из-за травмы и разрыдалась

Серена Уильямс расплакалась, когда уходила с корта Фото: REUTERS

Одна из первых ракеток мира, семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс вынуждена была покинуть знаменитый турнир из-за травмы.

В матче первого круга 39-летняя американка встретилась с белорусской спортсменкой Александрой Саснович, однако уже после 34 минут игры Уильямс поскользнулась на мокрой из-за дождя траве, упала и получила травму.

После этого именитая спортсменка взяла медицинский тайм-аут, а потом, когда счет был 3:3, Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы и, уходя с корта, разрыдалась. Это первый проигрыш американской теннисистки на стартах Уимблдонского турнира.

Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы при счете 3:3 Фото: REUTERS

Теперь, как сообщает сайт kp.by, соперницей Александры Саснович во втором круге женской одиночной сетки станет победительница поединка между представительницей Японии Нао Хибино и Бернардой Пера из США.