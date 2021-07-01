Путин внес в Госдуму соглашение о создании российской базы ВМФ в Судане Фото: Александр ГЛУЗ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в африканской республике.

Как сказано в документе, Судан выражает согласие на размещение российской военно-морской базы, а также развитие и модернизацию ее инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей РФ. Соглашение было подписано 23 июля 2019 года в Хартуме и 1 декабря 2020 – в Москве, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее сообщалось, что телеканал Al Arabiya узнал о решении Судана приостановить действие соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики.

Напомним, документ о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане будет действовать в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10 лет в случае, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о необходимости прекратить действие договора.

Сайт kp.ru писал, зачем России военная база в Африке