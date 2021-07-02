Узбекистан ограничил работу "ВКонтакте", Twitter и TikTok из-за нарушения закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 июля, Надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей «ВКонтакте», Twitter и TikTok из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

«В связи с нарушением требований статьи 27-1 закона Республики Узбекистан "О персональных данных" при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети с 2 июля 2021 года внесены в "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных"», - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что использование указанных социальных сетей в Узбекистане ограничивается «до устранения выявленных недостатков».

С 15 апреля интернет-ресурсы обязаны хранить данные граждан Узбекистана на территории республики. В мае госинспекция предупреждала владельцев ресурсов о необходимости соблюдать статью 27-1 закона «О персональных данных», в соответствии с которым серверы, где обрабатываются личные данные узбекских граждан, должны находиться на территории республики.