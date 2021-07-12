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Экономика12 июля 2021 15:05

Правительство Тюменской области поддержит инвестпроект, направленный на развитие животноводства на личных подворьях

Новым убои ным цехом смогут воспользоваться жители трех районов региона
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Инвестиционный проект по строительству цехов по убою и переработке отходов убоя сельскохозяйственных животных в Тобольском районе получит поддержку региональных властей. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Тюменской области.

Согласно проекту, площадь убои ного цеха с помещением для ветеринарного контроля составит более 1,6 тыс. кв. метров, площадь цеха по переработке отходов убоя – 420 кв. метров. Новый комплекс сможет перерабатывать 7–8 голов крупного рогатого скота в смену, выпуская 1 тыс. 400 кг мяса и 350 кг субпродуктов. Из отходов производства планируется изготовление костнои муки. Общий объем инвестиций в проект составит около 25 млн рублей. Половину этих средств предприниматель намерен получить в виде займа.

Проект позволит создать 15 новых рабочих мест. Предполагаемый срок завершения строительства – 2023 год.

«Услугами нового комплекса смогут пользоваться животноводы из Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Успешная реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию мясного животноводства в личных подсобных хозяйствах», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.