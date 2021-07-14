Facebook планирует инвестировать миллиард долларов в бонусы за создание интересного контента Фото: Анастасия ОСИПОВА

К концу 2022 года компания Facebook намерена инвестировать более миллиарда долларов в программы, которые позволят креаторам получать доход за создание интересного контента в социальной сети, а также в Instagram. Об этом в среду, 14 июля, сообщил Марк Цукерберг в своем посте на Facebook.

Компания планирует ввести новые бонусные программы: соответствующие требованиям креаторы будут получать выплаты за использование определенных инструментов для создания и монетизации контента. Благодаря бонуса набирающие популярность или уже известные авторы смогут понять, какой контент наиболее эффективен для развития их творчества.

Первые бонусы на Facebook пока будут доступны только по приглашению Фото: Facebook

Программы будут сезонными, однако со временем их условия и длительность могут измениться. В Facebook и Instagram в скором времени появятся специальные разделы для бонусов, где креаторы смогут узнать условия программ и посмотреть количество доступных дня них бонусов.

- В течение следующих четырех месяцев избранные авторы видео, использующие видеорекламу In-Stream, получат денежные бонусы. Также будут доступны бонусные звезды: в течение трех следующих месяцев задания по звездам будут доступны и авторам игровых видео. В Instagram первые бонусы получат креаторы, создающие Reels и использующие рекламу в IGTV. Одноразовые бонусы от рекламы в IGTV доступны уже сейчас, - говорится в сообщении компании.

К концу 2022 года Facebook планирует инвестировать более миллиарда долларов в бонусные программы Фото: Facebook

Первые бонусы на Facebook пока будут доступны только по приглашению. Сообщается также, что в скором времени платформа запустит программу в новом разделе «Бонусы» в Instagram: эту программа позволит получать бонусы за качественные Reels.

Будут награждены креаторы, которые создают оригинальный, качественный и интересный контент. Для участия в программах креаторы должны придерживаться Правил монетизации для партнеров.