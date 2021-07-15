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Здоровье15 июля 2021 12:30

Главврач скорой помощи Москвы рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

Николай Плавунов назвал мутировавший вирус более агрессивным
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказал об опасности нового штамма коронавируса

Врач рассказал об опасности нового штамма коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый, индийский, штамм коронавируса более агрессивен, чем уханьский. Об этом рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов. Медик рассказал, что некоторые симптомы у ковида изменились, но кашель, температура и слабость, по-прежнему, остаются самыми распространенными симптомами.

«Новый вид коронавируса, так называемого индийского штамма, имеет свои вирусологические характеристики и отличается от предыдущего уханьского. Мы отмечаем, что он более агрессивен, течение его более тяжелое», - цитирует врача «Российская газета».

Плавунов добавил, что все столичные бригады скорой помощи имеют при себе достаточно медицинского и диагностического оборудования, чтобы в случае необходимости тщательно изучить состояние пациента.

«У каждой из бригад есть все необходимое оборудование. Прежде всего - для проведения дыхательной поддержки больных средствами мониторинга за состоянием организма, а также для оказания экстренной помощи. Кроме того, некоторые бригады мы дооснастили новыми приборами и медицинскими изделиями, например, теперь на реанимационных бригадах есть портативные аппараты ультразвуковой диагностики с функцией дистанционной передачи данных», - добавил специалист.

Врач добавил, что часть пациентов переносят коронавирус в легкой форме, и врачи оставляют их дома. Однако есть один симптом, которых нельзя игнорировать. По словам специалиста, если у больного появляется одышка, в скорую необходимо звонить незамедлительно.

Напомним, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о начале третьей волны коронавируса в мире. Эксперт отметил, что последние недели наблюдается сильный рост заболеваемости в разных странах, передает телеканал «360».