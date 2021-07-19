Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» будет добиваться снижения цен на продукты

Андрей Турчак. Фото: Единая Россия

В ближайшее время в России необходимо разработать ряд мер по снижению цен на продукты из так называемого «борщевого набора», а также на огурцы и помидоры. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» совместно с Правительством РФ, региональными властями и экспертами выработает конкретные решения по ограничению роста цен на так называемый «борщевой набор». За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен», - заявил Турчак.

Политик добавил, что стабилизировать ситуацию с ростом цен недостаточно. Оставлять стоимость продуктов на текущем уровне неприемлемо, поэтому главная цель – именно снижение стоимости базовых овощей.

«Хочу подчеркнуть, что задача – именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», - подчеркнул секретарь Генсовета партии на совещании по сдерживанию цен на продукты питания.

Напомним, в понедельник, 19 июля, на площадке партии «Единая Россия» прошло совещание с руководством Правительства и главами российских регионов, посвященное мера по сдерживанию роста цен на продукты питания. В совещании также приняли участие представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.