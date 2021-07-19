Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев: «Власть стала ближе к народу»

Михаил Дегтярев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову рассказал, что ему принадлежит идея провести выездное заседание краевого правительства в районе.

Дегтярев сообщил, что проводили такие заседания уже четыре раза, впредь намерены выезжать на места. «Постоянно. Чтобы провести прием граждан. Это нормальный процесс, я считаю. Такой коммуникации не хватало в Хабаровском крае - людей с властью», - отметил он.

Как признался врио главы региона, его удивило, что жители говорили о том, что «не видели ни губернаторов, ни чиновников из Хабаровска десятилетиями».

По его словам, в ходе заседаний касались и жилищного вопроса.

- Говорят, в Хабаровске жители целого проспекта жалуются, что он – аварийный, - уточнил Александр Гамов.

- Это вы про проспект «60 лет Октября»? По нему есть решение, - отметил Михаил Дегтярев. - Мы встречались в Москве с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, после с Фондом ЖКХ подписали соглашение о расселении домов на этом проспекте. На что нам выделили 1,8 миллиарда рублей сверху действующей программы по аварийному жилью.

- Вопрос не всегда в финансах, - особо подчеркнул Дегтярев, - а в готовности прорабатывать проекты, вырабатывать решение, подготовить проектно-сметную документацию. Но самое главное – слушать людей и ориентироваться на их мнение. Еще важно помнить о реализации права на доступное жилье и заботе о человеке.

Врио главы региона сообщил, что сейчас власти запускают флагманский проект правительства края под названием «Дом дальневосточника». «Создаем мощности по индустриальному деревянному домостроению. Людям будет предложено два типа домов из наших материалов», - рассказал он.

В ходе интервью Дегтярев также рассказал kp.ru о том, каких и сколько договоров удалось заключить Хабаровскому краю за последнее время. По его словам, общий портфель инвестиций у нас до 2030 года – 2,5 триллиона рублей.

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