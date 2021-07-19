На пост главы НАТО претендуют экс-президент Литвы Грибаускайте и лидер Эстонии Кальюлайд

На пост главы НАТО претендуют три женщины-политика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На пост нового генерального секретаря НАТО претендуют т. Нынешний глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг должен уйти в октябре 2020 года.

По информации газеты Politico, новым генсеком могут стать экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Источники издания сообщили, что большинство стран НАТО готовы отдать пост главы военно-политического блока женщине впервые в истории альянса.

Как подчеркивает газета, назначение генсеком НАТО представительницы Литвы или Эстонии оценивается Брюсселем как «мощный сигнал» России. Вместе с тем известные антироссийские взгляды Грибаускайте могут помешать ей возглавить НАТО, поскольку она может спровоцировать ненужную конфронтацию с Москвой, говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что лучшее досье для работы генсеком альянса имеет Грабар-Китарович: у нее есть опыт работы министром по европейским делам и главой МИД Хорватии.

Напомним, Столтенберг возглавляет НАТО с 1 октября 2014 года. Его срок на этом посту был продлен Советом НАТО в 2021 году. В июне 2021 он призывал продлить ограничения против России, введенные из-за присоединения Крыма.