Бизнес-центр частной космонавтики появится в Самарской области

Самарский региона располагает необходимой научной базой для развития частной космонавтики. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области создадут бизнес-центр частной космонавтики. Такое решение было принято во время авиасалона МАКС-2021.

Во время расширенного выездного заседания комитетов НОЦ (научно-образовательных центров) по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту, отмечалось, что сейчас частная космонавтика является перспективным направлением, а Самарская область располагает большой научной и практической базы для реализации подобных проектов.

Бизнес-центр будет создан на базе НОЦ «Инженерия будущего». «Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на самарской земле. Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.