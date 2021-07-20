Жилье для молодых медиков и модернизация ФАПов: Главврач «Коммунарки» Денис Проценко обсудил с экспертами «перезагрузку» здравоохранения на селе

Денис Проценко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как «перезагрузить» здравоохранение в глубинке и сделать медицинское обслуживание на селе более качественным, доступным и современным? На эти вопросы ответили эксперты в ходе первого «Консилиума с Денисом Проценко», который прошел 20 июля на общественной площадке «Единой России». Главный врач клинической больницы №40 в Коммунарке, вошедший в первую пятерку федерального партийного списка единороссов, вместе с коллегами-врачами обсудил главные проблемы сельской медицины. Предложения, прозвучавшие на круглом столе, войдут в народную программу «Единой России», окончательный вариант которой партия представит в августе.

По мнению Дениса Проценко, общественная площадка «Единой России» поможет поставить диагноз отечественной медицине и выработать правильный алгоритм ее «лечения». Главврач одной из самых современных клиник страны признает, что далеко не везде больницы могут похвастаться такой же технической оснащенностью и финансированием. Задача народной программы «Единой России» - подтянуть сельское здравоохранение до федерального уровня.

- Россия — большая страна, и не везде есть то, что есть в больнице в Коммунарке. Тем не менее, мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине, - отметил Денис Проценко.

Один из самых больных вопросов для сельского здравоохранения – недостаточное финансирование. Главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов считает, что необходимо пересмотреть существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты. ФАПы – самое близкое к жителям села подразделение медицины, и это направление необходимо усиленно развивать.

- Мое предложение - ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах, - предложил Владимир Викторов.

Чтобы врачи могли оказывать качественные и современные медицинские услуги, необходимо строить новые ФАПы и модернизировать уже имеющиеся. На сегодняшний день многие регионы не укладываются в сроки графиков строительства. По данным Общественного народного фронта, в 2020 году в России простроили чуть больше 70% от запланированного числа медицинских объектов. Это отставание удалось ликвидировать за первое полугодие 2021 года. Из запланированных к сдаче в 2020 году 1359 объектов уже готовы 1268 ФАПов.

Еще одна проблема медицины в глубинке – острая нехватка специалистов, что, в свою очередь серьезно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Кадровый дефицит медицинских работников обусловлен, в том числе и тем, что выпускники вузов после получения диплома стремятся попасть на работу в больницы и клиники крупных городов. По словам главного хирурга, медицинского директора GMS Hospital (Москва) Бадмы Башанкаева, Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы «как пылесос засасывают всех». В этом случае одним из способов привлечения специалистов на село оказывается представление им льготного жилья.

- Молодые люди, которые только выпустились из института, у которых нет какого-то безумного блата и стремления работать в столицах, хорошо «идут на жилье», - отметил эксперт. - Миллион в качестве «подъемных» средств (который выделяется по программе «Земский доктор» - Ред.) не всегда достаточен.

В некоторых регионах пациенты из глубинки просто не знают обо всех возможностях, которые им предлагает местное здравоохранение. Главврач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов отмечает: зачастую люди не в курсе того, что они могут получать высокотехнологичные медицинские услуги. По его мнению, большой толчок к развитию здравоохранения на местах дает телемедицина.

- За десять лет здесь проведено более 40 тысяч высокотехнологичных операций пациентов с территории всей России. С момента основания центра создана возможность каждому гражданину получить срочную дистанционную консультацию нейрохирурга, в результате чего 18% оперируются исключительно после дистанционных консультаций — это около тысячи пациентов в год, - подчеркнул Альберт Суфианов.

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко отметил высокий профессионализм экспертов, участвовавших в народном консилиуме. В свою очередь, Денис Проценко уверен, что все прозвучавшие предложение можно будет включить в народную программу «Единой России».