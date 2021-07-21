Неизвестные сообщили о "минировании" 12 московских судов

Мосгорсуд сообщил о "минировании" 12 столичных судов Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев рассказал о поступивших сообщениях о "минировании" 12 столичных судов.

Как пишет ТАСС, сообщения поступили утром 21 июля. После этого была проведена эвакуация, в здании судов работали спецслужбы.

В пресс-службе уточнили, что речь идет об Останкинском, Преображенском, Кунцевском, Чертановском, Измайловском, Черемушкинском, Щербинском, Хорошевском, Зеленоградском, Гагаринском, Троицком, Никулинском судах.

Первые три уже приступили к работе в обычном режиме. После осмотра помещений кинологи не обнаружили взрывных устройств.

В 2018 году в полицию столицы поступило сообщение о минировании нескольких торговых центров. По разным данным, речь идет более чем о десяти ТЦ. В списке, как крупные торгово-развлекательные центры, так и небольшие комплексы. По тревоге были подняты экстренные службы. Позже информацию о "минировании" опровергли.