Новая серия программы о мигрантах «Урюк и клюква» расскажет о работе таксистов

Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о таксистах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 21 июля, на YouTube стала доступна очередная серия шоу «Урюк и клюква». Проект рассказывает о мигрантах из ближнего зарубежья, которые решились оставить свои дома и семьи и уехать в Россию на заработки.

Новая серия YouTube-программы посвящена работе таксистов, особенностям такой профессии и ее популярности в среде рабочих мигрантов.

«Вот мы часто ездим на такси. И ничего не знаем про людей, которые нас возят — даже имя правильно не всегда можем произнести. Но мы узнали кое-что про обычного таксиста, того самого, который вас, возможно, подвозил вчера вечером. По статистике он, скорее всего, из Кыргызстана», - говорится в описании серии.

Добавим, что ранее жизни киргизской диаспоры в Москве была посвящена отдельная серия проекта «Урюк и клюква». Тогда авторы программы выяснили, что каждый девятый киргиз живет в России, причем большинство из них обосновались в Москве.

Проект «Урюк и клюква» подготовлен RT. Он посвящен жизни мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в России.