Китай не будет следовать плану ВОЗ по второму этапу исследования происхождения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил, что Китай не будет следовать предложенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) второй фазе исследования происхождения коронавирусной инфекции нового типа, поскольку она содержит формулировки, которые не уважают науку.

«Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану», - сказал замглавы Госкомитета КНР.

Как отметил Исинь, китайские власти поддерживают проведение «исследования, основанного на науке». Он также сообщил, что Пекин «выступает против политизации изучения происхождения» COVID-19, а также верит, что вторая стадия исследования должна быть основана на результатах первого этапа.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об подготовке ко второй стадии изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и заявил, что ожидает прозрачности от китайских властей. По его словам, первая стадия столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии».