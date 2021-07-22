Шесть новых школ откроются в Ленинградской области до конца года

Первого сентября в Ленинградской области откроются две новых школы. Всего же до конца года в регионе свои двери распахнут шесть новых учебных заведений. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

В Ленинградской области до конца 2021 года откроются шесть новых школ. В двух из них - новой общеобразовательной школе на 220 мест в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района и в школе на 550 мест в поселке Новогорелово Ломоносовского района ученики сядут за парты уже 1 сентября.

Еще два больших учебных заведения откроются в ближайших к Санкт-Петербургу городах Мурино и Кудрово, где благодаря массовой жилой застройке число школьников постоянно растет. Школа в Мурино сможет принять 1175 учеников, учебное заведение в Кудрово — 1000 детей. Кроме того, в 2021 году продолжается строительство и реконструкция пяти общеобразовательных школ в Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском и Всеволожском районах.

Всего в регионе за парты в новом учебном году сядут более 180 тысяч ребят. Из них 22 тысячи детей — первоклассники. Система образования к 1 сентября будет усилена новыми профессиональными кадрами. В школы области придут более 300 молодых педагогов, сообщил на заседании правительства Ленинградской области с участием губернатора Александра Дрозденко председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Планируется, что День знаний в этом году ленинградские учителя и ученики смогут отпраздновать в очном формате. При этом в школах будут соблюдаться все необходимые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Торжественные линейки пройдут на свежем воздухе и продлятся не дольше 30 минут.

- Нам удалось уберечь наши школы от массового распространения COVID-19. Если школьники и уходили на карантин, то лишь отдельные классы и группы в учебных заведениях, которые можно пересчитать по пальцам, - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, отметив, что новый учебный год необходимо встретить с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором и врачами требований безопасности.

Во время линеек 1 сентября первоклассники получат в подарок книги, посвященные Ленинградской области, а затем отправятся на первый в своей жизни открытый урок.