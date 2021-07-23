Умер Владимир Богдашин, контр-адмирал

Умер Владимир Богдашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В возрасте 69 лет ушел из жизни контр-адмирал Владимир Богдашин, вытеснивший американский крейсер «Йорктаун» из территориальных вод Советского Союза во время инцидента в Чёрном море в 1988 году.

О смерти контр-адмирала сообщил «Росбалт». По данным издания, Богдашин умер от последствия заболевания коронавирусной инфекции.

В 1988 году Владимир Богдашин возглавлял экипаж сторожевого корабля «Беззаветный». В ходе операции у берегов Крыма судно таранил американский крейсер шестого флота Военно-морских сил США и было готово выпустить по нему ракеты.

В 1989 году контр-адмирала наградили орденом Красной Звезды. С 1999 года Богдашин занимал должность заместителя главы Центрального командного пункта Военно-морского флота РФ по боевому управлению. Он вышел в отставку в 2007 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Империя наносит последний удар

12 февраля 1988 года советские моряки дали бой военным кораблям США. И вышли из него победителями! (подробнее)