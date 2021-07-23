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Политика23 июля 2021 18:36

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ РФ

Изменения будут внесены в орденские и гвардейские государственные полотна
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ РФ.

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ РФ.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении Военно-морского флага Российской Федерации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в орденские и гвардейские флаги. Ранее орден размещался в левом верхнем углу флага, теперь же его положение будет изображаться в центре Андреевского креста. Отмечено, что высота ордена должна составлять треть ширины флага.

В указе президента РФ отмечено, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, а каждый член экипажа обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Если полотнище флага при каких либо обстоятельствах будет сбито, то оно должно быть заменено на другое. Запасное полотно должно храниться в специально отведённом для этого месте на судне.

Если флаг будет захвачен и не будет реальной возможности его спасти, то по приказу капитана корабля он должен быть уничтожен.

Также в указе сказано, что флаг не может быть поднят на корабль, который находится на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж военнослужащих.