Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ РФ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении Военно-морского флага Российской Федерации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в орденские и гвардейские флаги. Ранее орден размещался в левом верхнем углу флага, теперь же его положение будет изображаться в центре Андреевского креста. Отмечено, что высота ордена должна составлять треть ширины флага.

В указе президента РФ отмечено, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, а каждый член экипажа обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Если полотнище флага при каких либо обстоятельствах будет сбито, то оно должно быть заменено на другое. Запасное полотно должно храниться в специально отведённом для этого месте на судне.

Если флаг будет захвачен и не будет реальной возможности его спасти, то по приказу капитана корабля он должен быть уничтожен.

Также в указе сказано, что флаг не может быть поднят на корабль, который находится на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж военнослужащих.