Врач рассказала, как распознать тепловой удар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять признаков теплового удара назвала кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Как отметила специалист, причиной теплового удара является резкое нарушение терморегуляции, когда организм не может справиться с теплоотдачей, и температура тела значительно повышается. На этом фоне развивается функциональная недостаточность центральной нервной системы.

Среди основных признаков врач назвала спутанность или отсутствие сознание, повышение температуры до 40 градусов и выше, тахикардию (учащенное сердцебиение, более 90 ударов в минуту), тахипное (учащенной поверхностное дыхание). Кроме того, если человек остается в сознании, то он может жаловаться на слабость, головокружение, головную боль, а также тошноту и сухость во рту.

Гергесова напомнила, что в жаркую и солнечную погоду нужно не забывать о мерах предосторожности. В том числе носить легкую просторную одежду светлых тонов из натуральных тканей, носить шляпы или шарфы, не выходить на улицу в пиковую температуру, использовать солнцезащитные крема, охлаждать помещение, больше пить, а также исключить или ограничить употребление плотной белковой и жирной пищи, алкоголя, кофе, снизить физические нагрузки.

Врач также рассказала, что следует делать, если тепловой удар все же произошел. Первым делом она указала на необходимость вызвать бригаду скорой медицинской помощи, особенно, если человек без сознания, в ожидании скорой переместить пострадавшего в прохладное место, расстегнуть или ослабить одежду, или постараться максимально раздеть. На голову положить холодный компресс, а само тело охлаждать обтиранием влажной тканью. При возможности, и если пострадавший в сознании, то нужно помочь принять ему прохладную ванну или душ.