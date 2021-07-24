В России 24 июля 2021 выявлено 23 947 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 24 июля, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как отмечается, наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 3 376. На второе место по количеству заболевших остается Московская область с показателем 2 096. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 937 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зафиксировали во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 10,2 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 799 летальных исходов, а полностью выздоровели 21 952 человека.

Таким образом, по состоянию на субботу, 24 июля, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 102 469 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 153 095 заболевших, а полностью выздоровели 5 471 956 пациента.