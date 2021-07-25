В Санкт-Петербурге начинается главный военно-морской парад Фото: Александр ГЛУЗ

В эти выходные в Санкт-Петербурге и в Кронштадте отмечают День российского Военно-морского флота. Этот праздник каждый год открывается главным военно-морским парадом, который проходит как на воде, так и в небе. В этом году Военно-Морской Флот России отмечает своё 325-летие.

В соответствии с утвержденным расписанием, в текущем году парад будет состоять из трех частей: корабельной, авиационной и исторической. Начинается он в 11:00 по московскому времени.

В главное военно-морском параде принимает участие 54 корабля и катера, подводные лодки, парусных судна, 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Трансляцию парада, который будет в это время проходить в Кронштадте, запустят на огромных экранах на Сенатской площади. Сначала по воде пройдет военно-морская техника, а после зрителей ожидает авиационное шоу и выступление пеших колонн военнослужащих.

Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию парада в Петербурге.

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